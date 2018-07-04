Остановка разрешена: в Екатеринбурге снимают запрещающие парковку знаки

Запрет на парковку снят. И на центральных дорогах, в частности, у стадиона вновь можно оставлять машины. Демонтаж временных знаков закончится в ближайшие дни. Но, оказалось, дорожники снимут не все таблички. На улице Мельникова запрет на парковку решили сохранить. Напомним, перед мундиалем знаки «Остановка запрещена» появились сразу на 19 улицах вокруг центрального стадиона: Токарей, Радищева, Малышева и других. Это было сделано ради безопасности горожан и гостей турнира, а также для того, чтобы не допустить заторов в дни матчей. Теперь — когда игры в Екатеринбурге закончились — знаки решили снять.