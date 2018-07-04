Между тем, в Екатеринбурге заканчиваются приготовления к еще одному международному событию. На следующей неделе в городе пройдет промышленная выставка Иннопром. В уральскую столицу планируют приехать около сотни иностранных делегаций. Поэтому глава региона поручил правительству провести это мероприятие на том, че уровне мундиаль. Нынче Иннопром пройдет в девятый раз. Он считается главной промышленной, торговой и экспертной площадкой страны, на которой ежегодно выступают сотни крупнейших предприятий мира. Планируется, что предстоящую выставку откроет премьер-министр Дмитрий Медведев. Ее первые два дня по традиции будут деловыми — попасть в павильоны Экспо-центра смогут только официальные участники. Продажу билетов для гостей, к слову, уже закрыли. Для всех желающих посмотреть достижения мировой промышленности Иннопром будет работать 11 и 12 июля