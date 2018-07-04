Фанатов из Англии из-за поведения лишили паспортов болельщика

Но, в целом, Чемпионат проходит мирно

Тем более, что споры о том, кто сильнее, вышли за рамки игрового и правового поля. Теперь и фанаты сходятся команда на команду. Некоторых особо агрессивных уже лишили паспортов болельщика. Но, в целом, Чемпионат проходит мирно, людей если и охватывает особое чувство, то это Дзюбомания. Об этом подробнее в футбольном обзоре.

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Фанатов из Англии из-за поведения лишили паспортов болельщика