Дом на Волгоградской, где недавно заживо сгорел ребенок-инвалид, снова вспыхнул

По словам очевидцев, запах гари почувствовала соседка и вызвала пожарных. Достучаться до хозяев дымившейся квартиры не удалось, поэтому спасателям пришлось забираться в горящее жилье по лестнице — через балкон. В комнате они нашли спящую женщину, а на кухне — причину пожара. Видимо, хозяйка забыла еду на плите и заснула. Соседи уверенны, что женщина была пьяна. От осмотра медиков, как и от госпитализации, она отказалась.