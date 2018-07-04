Дом на Волгоградской, где недавно заживо сгорел ребенок-инвалид, снова вспыхнул

Возгорание случилось в том же самом подъезде, благо на этот раз обошлось без жертв

По словам очевидцев, запах гари почувствовала соседка и вызвала пожарных. Достучаться до хозяев дымившейся квартиры не удалось, поэтому спасателям пришлось забираться в горящее жилье по лестнице — через балкон. В комнате они нашли спящую женщину, а на кухне — причину пожара. Видимо, хозяйка забыла еду на плите и заснула. Соседи уверенны, что женщина была пьяна. От осмотра медиков, как и от госпитализации, она отказалась.

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Дом на Волгоградской, где недавно заживо сгорел ребенок-инвалид, снова вспыхнул