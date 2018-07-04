Будущие звёзд театра и кино: приёмная кампания в ЕГТИ

Разгар приемной кампании в Вузах уральской столицы. Но если для одних достаточно результатов ЕГЭ, то будущим актерам без творческого конкурса не обойтись. Так в театральном институте стартовал, пожалуй, самый веселый экзамен. Абитуриенты начинают с тяжёлой артиллерии: басен Крылова и стихов Ахматовой, стараются сразу продемонстрировать все таланты. Конкурс на отделении артист драмы всегда большой, от 10 человек на место. Но оказываются не все мечтают о звездном будущем.