Болельщик из Екатеринбурга проспорил друзьям ужин на 150 тысяч рублей

Андрей Варкентин не верил в победу сборной России над Испанией

Если сборная доберется до финала, то Андрею Варкентину придется раскошелиться уже на миллион. Это в Екатеринбурге игры закончились, а мундиаль продолжает шагать по России. Впереди еще 8 важнейших матчей. И многое решают встречи с участием сборной России для нашего коллеги Андрея Варкентина. Дело в том, что журналист проспорил друзьям ужин на 150 тысяч рублей, после того как наши вышли в 1/8. Если сборная доберется до финала, то Андрею придется раскошелиться уже на миллион. Пока он думает — где взять такую сумму, друзья прицениваются к блюдам в ресторане. Настоящие товарищи!

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Болельщик из Екатеринбурга проспорил друзьям ужин на 150 тысяч рублей