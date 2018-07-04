Болельщик из Екатеринбурга проспорил друзьям ужин на 150 тысяч рублей

Если сборная доберется до финала, то Андрею Варкентину придется раскошелиться уже на миллион. Это в Екатеринбурге игры закончились, а мундиаль продолжает шагать по России. Впереди еще 8 важнейших матчей. И многое решают встречи с участием сборной России для нашего коллеги Андрея Варкентина. Дело в том, что журналист проспорил друзьям ужин на 150 тысяч рублей, после того как наши вышли в 1/8. Если сборная доберется до финала, то Андрею придется раскошелиться уже на миллион. Пока он думает — где взять такую сумму, друзья прицениваются к блюдам в ресторане. Настоящие товарищи!