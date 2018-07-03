В Екатеринбурге завершается прием документов на пост мэра

Как минимум двух наиболее вероятных кандидатов из списка претендентов конкурсная комиссия должна будет представить городской думе 25 июля. Выборы нового сильного мэра состоятся осенью. Назначать будущего градоначальника, согласно новым правилам, предстоит депутатам нового созыва. Состав городской думы будет обновлен 9 сентября.