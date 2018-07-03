Шаурма вне закона: в Екатеринбурге с улиц вскоре исчезнут нелегальные киоски

Руки властям развязали поправки к закону о благоустройстве

Чтобы обновить правила благоустройства, председатель профильного комитета вышла из отпуска, а депутаты собрались на последнее — внеочередное заседание. Это дело не стоит откладывать в долгий ящик — изменения помогут изменить облик города. Теперь собственники земли на территории Екатеринбурга не смогут устанавливать на участках киоски без разрешения мэрии. По словам чиновников, внести изменения в правила администрацию вынудили сами владельцы. Многие упорно игнорируют просьбы не портить облик города.

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