Шаурма вне закона: в Екатеринбурге с улиц вскоре исчезнут нелегальные киоски

Чтобы обновить правила благоустройства, председатель профильного комитета вышла из отпуска, а депутаты собрались на последнее — внеочередное заседание. Это дело не стоит откладывать в долгий ящик — изменения помогут изменить облик города. Теперь собственники земли на территории Екатеринбурга не смогут устанавливать на участках киоски без разрешения мэрии. По словам чиновников, внести изменения в правила администрацию вынудили сами владельцы. Многие упорно игнорируют просьбы не портить облик города.