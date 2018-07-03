Попал в историю: ветеран из Екатеринбурга нашел себя на картине «Освобождение Минска»

Удивительная история международного масштаба

Искусство на грани. Удивительная история международного масштаба приключилась на Урале. Ветеран Дмитрий Суворов поставил под сомнение историческую правду, зафиксированную на известной картине «Минск 3 июля 1944 года». Да, именно в этот день, 74 года назад братская Белоруссия было освобождена от фашистов. Так вот, наш ветеран, который фактически должен быть за рулем изображенного мотоцикла — не признал себя. Более того, и мотоцикл-то не тот, заявил Дмитрий Суворов.

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