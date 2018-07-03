Обманутых дольщиков станет в разы меньше

По крайней мере, на это нацелены поправки в закон, которые вступили в силу с 1 июля

Отныне подрядчик больше не может тратить деньги покупателей, пока не сдаст дом. Все средства, полученные от дольщиков будут под контролем банка. И если застройщик задерживает сдачу дома более чем на полгода, покупатели смогут вернуть свои деньги со счета. Иными словами, на стройку компаниям теперь придется брать кредит. Который, впрочем, покроют деньги дольщиков, как только дом введут в эксплуатацию. Отныне на каждый строящийся объект бизнесменам нужно будет открывать отдельный счет. Для этого в банк придется предоставить разрешение на долевое строительство. По мнению депутатов, эти меры уберегут дольщиков от мошенников. Но скажутся ли нововведения на ценах первичного рынка — пока неизвестно. Переход на новую систему будет поэтапным. Целый год — вплоть до 30 июня 2019-го застройщики смогут использовать как старый, так и новый механизм работы с дольщиками. А вот с первого июля будущего года деньги дольщиков могут храниться лишь на спецсчетах.

Также в разделе Законы

Без вины виноватый: екатеринбуржца лишили прав по фотографии
28.06.2018
Без вины виноватый: екатеринбуржца лишили прав по фотографии
Екатеринбуржец, установивший камеру в подъезде, получил 4 года условно
13.06.2018
Екатеринбуржец, установивший камеру в подъезде, получил 4 года условно
С ног на голову: в Екатеринбурге судят задержавшего хулигана мужчину
22.05.2018
С ног на голову: в Екатеринбурге судят задержавшего хулигана мужчину
Воробьев в клетке: скандально известному застройщику начали выносить приговор
20.02.2017
Воробьев в клетке: скандально известному застройщику начали выносить приговор
Вчера
Обманутых дольщиков станет в разы меньше