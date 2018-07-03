Миллионер без гроша в кармане: свердловчанке приписали огромные долги тезки

В парадоксальной ситуации оказалась жительница Ревды. Приставы требуют, чтобы она погасила многомиллионные кредиты, однако, карманы женщины пусты. Как выяснилось, в долги влезла не она, а ее полная тезка. У женщин совпадают не только фамилия, имя, отчество, но даже дата рождения. Более того, серия и номер паспорта отличаются всего одной цифрой. Нервы у Елены сдали давно. Когда женщина узнала о своих миллионах. Точнее — о миллионных долгах. Неприятную новость сообщили судебные приставы — мол, свердловчанка забыла о кредите в 14 тысяч рублей. Посыпались и другие извещения, в которых долгов у Елены выше крыши.