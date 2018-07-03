Екатеринбургская фан-зона попала в топ-5 по посещаемости

Наша площадка — в топ-5 по посещаемости среди других городов. Если говорить в цифрах, то на сегодняшний день фан-зону уже посетило 225 тысяч человек. И если учесть, что ее вместимость 17 тысяч, площадка идет на рекорд. Место популярно не только у горожан, но и у гостей уральской столицы. Конечно, особенно многолюдно здесь в дни матчей с участием сборной России. Так что организаторам даже приходилось ограничивать допуск на площадку. Впрочем, эта цифра не предел — на турнире начинается самое интересное: в субботу в фан-зоне будут транслировать игру четвертьфинала — Россия — Хорватия