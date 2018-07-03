Девушка с ДЦП прыгнула с парашютом

Эта девочка просто боец — так об екатеринбурженке Насте Кочкиной говорят бывалые парашютисты. Девушка, у которой детский церебральный паралич, прыгнула с парашютом с высоты два километра. Сначала героиня прослушала теоретический курс, потом потренировалась в аэротрубе — после чего до цели остались какие-то две тысячи метров. Конечно, Насте помогал инструктор — но на это тоже надо было решиться. Зато теперь девушка вошла во вкус и готовится к международному первенству.