«Я не знал, что он инвалид»: обвиняемый в избиении парня с ДЦП в суде

Громкая история с избиением парня-инвалида в торговом центре сегодня получила продолжение: обвиняемый и пострадавший снова встретились — в суде. Как выяснилось, молодой человек, который наносил удары, вовсе не охранник, а случайный прохожий. И он объяснил: зачем поднял руку. Но подтвердить слова подсудимого было некому, свидетелей инцидента не нашлось. Только кадры с камеры видеонаблюдения торгового центра, на которых и зафиксировано столкновение.