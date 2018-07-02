«Я не знал, что он инвалид»: обвиняемый в избиении парня с ДЦП в суде

Обвиняемый и пострадавший снова встретились — в суде

Громкая история с избиением парня-инвалида в торговом центре сегодня получила продолжение: обвиняемый и пострадавший снова встретились — в суде. Как выяснилось, молодой человек, который наносил удары, вовсе не охранник, а случайный прохожий. И он объяснил: зачем поднял руку. Но подтвердить слова подсудимого было некому, свидетелей инцидента не нашлось. Только кадры с камеры видеонаблюдения торгового центра, на которых и зафиксировано столкновение.

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«Я не знал, что он инвалид»: обвиняемый в избиении парня с ДЦП в суде