Внучка дрессировщика СССР Александра Карашкевича нашла могилу деда на Урале

Конечно, не без помощи свердловских общественников

На Урал в годы войны прибалтийский артист приехал с гастролями в 45-ом. Тогда же в могилу его свело ранение, полученное на фронте. Место захоронения знаменитого дрессировщика искало не одно поколение цирковой династии. Александр с супругой строят планы на субботник. Им предстоит расчисть могилу циркового артиста Александра Карашкевича. Глядя на захоронение, Ольга едва сдерживает слезы — ведь могилу деда она не могла отыскать десятки лет. Хотя обошла, кажется, все Ивановское кладбище.

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Внучка дрессировщика СССР Александра Карашкевича нашла могилу деда на Урале