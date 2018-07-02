На Урал в годы войны прибалтийский артист приехал с гастролями в 45-ом. Тогда же в могилу его свело ранение, полученное на фронте. Место захоронения знаменитого дрессировщика искало не одно поколение цирковой династии. Александр с супругой строят планы на субботник. Им предстоит расчисть могилу циркового артиста Александра Карашкевича. Глядя на захоронение, Ольга едва сдерживает слезы — ведь могилу деда она не могла отыскать десятки лет. Хотя обошла, кажется, все Ивановское кладбище.
Внучка дрессировщика СССР Александра Карашкевича нашла могилу деда на Урале
Конечно, не без помощи свердловских общественников
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13.06.2018
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Внучка дрессировщика СССР Александра Карашкевича нашла могилу деда на Урале