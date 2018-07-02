Внучка дрессировщика СССР Александра Карашкевича нашла могилу деда на Урале

На Урал в годы войны прибалтийский артист приехал с гастролями в 45-ом. Тогда же в могилу его свело ранение, полученное на фронте. Место захоронения знаменитого дрессировщика искало не одно поколение цирковой династии. Александр с супругой строят планы на субботник. Им предстоит расчисть могилу циркового артиста Александра Карашкевича. Глядя на захоронение, Ольга едва сдерживает слезы — ведь могилу деда она не могла отыскать десятки лет. Хотя обошла, кажется, все Ивановское кладбище.