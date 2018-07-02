Выпускной на военной кафедре: УрФУ выпустил 44 молодых офицера

В УрФУ в субботу звучал офицерский вальс — в нем закружились выпускники военной кафедры. Такой праздник для выпускников здесь устроили впервые. В парах с новоиспеченными офицерами кружились их жены, невесты и девушки. Выпускной прошел на плацу учебного корпуса Уральского Федерального университета. Это уже шестой выпуск в истории кафедры. Каждый лейтенант принес клятву выпускника военного центра и принял поздравления от руководителей Центрального военного округа.