Выпускной на военной кафедре: УрФУ выпустил 44 молодых офицера

Во взрослую жизнь университет проводил лейтенантов

В УрФУ в субботу звучал офицерский вальс — в нем закружились выпускники военной кафедры. Такой праздник для выпускников здесь устроили впервые. В парах с новоиспеченными офицерами кружились их жены, невесты и девушки. Выпускной прошел на плацу учебного корпуса Уральского Федерального университета. Это уже шестой выпуск в истории кафедры. Каждый лейтенант принес клятву выпускника военного центра и принял поздравления от руководителей Центрального военного округа.

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Выпускной на военной кафедре: УрФУ выпустил 44 молодых офицера