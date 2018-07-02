Ты просто космос, Стас! Польша пытается отбить у России Черчесова

На тренера российской сборной заглядываются польские футболисты

Вся страна больна футболом — тем более сейчас, после выхода нашей сборной в четверть-финал Чемпионата мира. Такого не случалось еще никогда в истории российского спорта. Наш футбольный обозреватель Юрий Шумков выяснил, какая страна уже заглядывается на главного тренера Станислава Черчесова. Его заслуга в триумфальных победах российской сборной безусловна.

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