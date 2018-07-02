Новоиспеченный Артём Дзюба! Молодые родители назвали младенца в честь форварда сборной

Как Россия отмечала победу над сборной Испании

Позади бессонная ночь: вся страна отмечала невероятную победу сборной России по футболу над «красной фурией» — командой Испании. Болельщики Екатеринбурга радовались громко, с танцами на автомобилях и цитатами из группы Ленинград: ты просто космос, Стас! В горячей любви признавались и ноге Игоря Акинфеева, и целиком другим футболистам сборной. Так в Екатеринбурге появился свой собственный Артем Дзюба — малыш родился за 1,5 часа до матча Россия-Испания. А выбор имени стал очевиден после точного пенальти форварда-однофамильца. Болели все: от мала до велика

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Новоиспеченный Артём Дзюба! Молодые родители назвали младенца в честь форварда сборной