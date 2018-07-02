Ночь меломанов: как прошла Уральская ночь музыки?

Несмотря на то, что в городе работало 100 музыкальных площадок, местами людям было явно тесновато. Чтобы услышать Кустурицу, горожане стихийно перекрыли проспект Ленина, а ярые поклонники рэпера Нойз МС и вовсе оккупировали крыши музеев и троллейбусных остановок. Такого количества зрителей организаторы явно не ожидали. В центре — аншлаг! Послушать репера Нойза МС пришла, кажется, вся молодежь Екатеринбурга. Самым рьяным фанатам удалось занять места у сцены.