Бухгалтерский турникет: чеки парализовали работу метро

Пассажиры метро встали в пробки у касс. Из-за изменений в законодательстве, каждому горожанину теперь приходится давать не только жетон и сдачу, но и чек. Как рассказывают пассажиры, длинные очереди — от касс и до входа — весь день наблюдаются на конечных станциях ветки. Особенно тяжело пришлось в утренний час пик — чтобы купить жетоны, люди ждали по 10-20 минут. Большая часть времени тратится на печать чеков. Если раньше их давали только владельцам транспортных карт, то сейчас — всем без исключения. Таковы требования федерального законодательства, вступившие в силу в июле. И хотя многие горожане новшеством недовольны, чиновники успокоит — очереди возникли с непривычки.