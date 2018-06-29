Участники, стройся: в Екатеринбурге прошел конкурс строительных профессий

Свои профессиональные навыки показали рабочие со всей Свердловской области: плиточники, сварщики и даже мастера светопрозрачных конструкций — так нынче называют стекольщиков. Как уверяют специалисты, часть молодежи сегодня выбирает рабочие специальности и идет на стройку. Но для того, чтобы овладеть тонкостями профессии, нужно потратить много времени.