Освободите помещение, ради Бога! Церковь претендует на здания трех колледжей в Екатеринбурге

Так священнослужители хотят восстановить историческую справедливость

Речь идет о зданиях по адресу Декабристов, 83,57 и Ленина, 13. Все три постройки до Революции принадлежали церкви. Но с тех пор многие здания были перестроены, в монтажном колледже, к примеру, успели появиться атрибуты советской власти. Но Епархию смущает другое: проведение в помещениях массовых мероприятий, по ее мнению, нарушает святость места.

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Освободите помещение, ради Бога! Церковь претендует на здания трех колледжей в Екатеринбурге