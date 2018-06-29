Освободите помещение, ради Бога! Церковь претендует на здания трех колледжей в Екатеринбурге

Речь идет о зданиях по адресу Декабристов, 83,57 и Ленина, 13. Все три постройки до Революции принадлежали церкви. Но с тех пор многие здания были перестроены, в монтажном колледже, к примеру, успели появиться атрибуты советской власти. Но Епархию смущает другое: проведение в помещениях массовых мероприятий, по ее мнению, нарушает святость места.