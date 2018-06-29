Око за око: 11-летнему пациенту вернули зрение после взрыва петарды

Сейчас мальчик видит уже пять верхних строчек таблицы. Это значит, что его зрение восстановлено на 50%. Пока — с помощью линзы, которая заменяет пациенту удаленный хрусталик. Но и это настоящее чудо — когда мальчика привезли на скорой после взрыва петарды, он вообще ничего не видел одним глазом. Судя по жалобам, мальчик мог ослепнуть из-за застрявшего в глазу осколка петарды. Но рентген ничего инородного не показал. На томографии же стало понятно, что в глазу у мальчика застрял пластик в сантиметр длиной!