Наследие Мундиаля: болельщики не спешат покидать Екатеринбург

На чемпионате мира завершился групповой этап. К плей-офф количество участников сократилось вдовое. И финальный список получился довольно неожиданным. Так, к примеру, в основную часть мундиаля попали бельгийцы, которые ради этого впервые за 82 года обыграли Англию. А команда Японии вышла в 1/8 чуть ли не по жребию. При всех равных показателях с сенегальцами они еще и поединок между собой завершили вничью. Но до игры в орлянку не дошло. У японцев оказалось на два предупреждения меньше, что и открыло им дорогу в плей-офф. Сегодня в турнире официальный выходной.