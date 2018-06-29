Грязное лебединое озеро: Рядом с фильтровальной станцией поселились белые птицы

В обмен на хлеб прохожие получают прекрасное зрелище. Три лебедя облюбовали эту запруду полмесяца назад и, похоже, улетать отсюда не собираются. С одной стороны, горожане такому соседству рады, с другой — боятся за судьбу пернатых. Поэтому подкармливают их мучным. Однако, по словам орнитологом, люди беспокоятся напрасно — в заросшем пруду лебеди с голоду точно не умрут. А вот хлеб им противопоказан.