Здание скорой является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому разрушить его и построить на этом месте жилые дома, как предлагалось ранее, невозможно. Обсуждая будущее долгостроя, который пока славится лишь регулярными пожарами, глава администрации Екатеринбурга озвучил идею его реконструкции. После этого в здании в Зеленой Роще можно разместить детский центр, где будут заниматься одаренные ребята.
Для особо одаренных: заброшенную больницу в Зеленой Роще отдадут талантливым детям
По словам городских властей, это компромисс – сносить строение нельзя из-за его статуса
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Для особо одаренных: заброшенную больницу в Зеленой Роще отдадут талантливым детям