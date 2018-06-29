Для особо одаренных: заброшенную больницу в Зеленой Роще отдадут талантливым детям

По словам городских властей, это компромисс – сносить строение нельзя из-за его статуса

Здание скорой является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому разрушить его и построить на этом месте жилые дома, как предлагалось ранее, невозможно. Обсуждая будущее долгостроя, который пока славится лишь регулярными пожарами, глава администрации Екатеринбурга озвучил идею его реконструкции. После этого в здании в Зеленой Роще можно разместить детский центр, где будут заниматься одаренные ребята.

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Для особо одаренных: заброшенную больницу в Зеленой Роще отдадут талантливым детям