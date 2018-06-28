Сенсация дня: сборная Германии выбыла из гонки за кубок Мундиаля

Действующие чемпионы мира не просто скатились на последнее место в группе — они досрочно сложили полномочия

Но это справедливо, с горечью признают немецкие болельщики. На большее их сборная не наиграла. Версию проклятия чемпионов мира фанаты даже не рассматривают. Хотя статистика подозрительная — уже третий мундиаль подряд победитель предыдущего розыгрыша спотыкается еще до плей-офф. В отличие от германцев, поклонники бразильской команды не скрывают радости. Их сердца до сих пор саднит унизительное поражение от немцев на домашнем чемпионате. И вот — миг возмездия.

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