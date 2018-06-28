Полное погружение в отдых: на пруду Екатеринбурга перевернулся катер с пассажирами

Пострадавшие рассказали, что искупались из-за резкого маневра водителя

Крушение произошло накануне вечером. Компания молодых людей решила прокатиться по акватории городского пруда на катере. Но отойдя на несколько метров от берега, судно перевернулось. Пассажиры оказались в воде. По словам пострадавших, выбираться им пришлось самостоятельно. Водитель, управлявший транспортом, не помог им даже советами и не извинился. Приятели уже обратились в полицию. Делом также заинтересовались следователи и Роспотребнадзор. Теперь проверок стоит ждать всем подобным аттракционам и судовладельцам.

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Полное погружение в отдых: на пруду Екатеринбурга перевернулся катер с пассажирами