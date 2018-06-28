Не нарушение, а месть: водителя из Полевского обвиняют в покушении на убийство

На записи с камер наблюдения видно, как «Лэнд Крузер» влетает на площадку, где стоит больше 10 человек. После этого разъяренная толпа пытаются вытащить нетрезвого водителя из автомобиля, но он блокирует двери. В этой аварии пострадали две девушки — у той, которую откинуло к стене, сотрясение и порвано ухо. У второй увечья еще серьезней. 21-летняя Анастасия ударилась головой, из-за чего, со слов ее мужа, ей пришлось проводить трепанацию черепа. Мужчина утверждает, что пьяный водитель намеренно въехал в людей. Якобы он поссорился с компанией, которая тоже стояла у магазина, и угрожал расправой. Но под колесами оказались случайные прохожие. Хотя сам подозреваемый утверждает, что перепутал газ с тормозом