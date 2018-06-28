Лучше поздно, чем никогда: в Екатеринбурге открыли купальный сезон

Однако в городе нет ни одного пляжа, на котором можно купаться без вреда для здоровья

Санитарные врачи и спасатели только начали проверять места отдыха свердловчан. И пока результаты неутешительны — купаться в регионе можно лишь на одном пляже, и то — в закрытом городе. Но это екатеринбуржцев не останавливает. Спасаясь от жары, они ныряют даже в те омуты, которые из года в год попадают в черный список Роспотребнадзора.

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