Лучше поздно, чем никогда: в Екатеринбурге открыли купальный сезон

Санитарные врачи и спасатели только начали проверять места отдыха свердловчан. И пока результаты неутешительны — купаться в регионе можно лишь на одном пляже, и то — в закрытом городе. Но это екатеринбуржцев не останавливает. Спасаясь от жары, они ныряют даже в те омуты, которые из года в год попадают в черный список Роспотребнадзора.