Екатеринбург выбыл из Мундиаля: в городе прошел последний матч

Город начал подводить итоги чемпионата мира по футболу. За две недели уральскую столицу посетило около 100 тысяч фанатов. Среди приезжих были спортсмены, болельщики, журналисты. Ярые фанаты из других стран не только посетили четыре матча группового этапа, но и привезли с собой настоящий карнавал на улицы города. Несмотря на то, что праздник закончился, огромное наследие чемпионата останется горожанам. Кроме Екатеринбург арены, футбольная инфраструктура обогатилась тремя тренировочными базами. Еще одним достоянием города станет фан-зона чемпионата. После турнира площадку продолжат использовать для проведения массовых мероприятий.