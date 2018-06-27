Вот и празднику конец: Мундиаль в Екатеринбурге закончился на радостной ноте

Фанаты из Мексики и Швеции устроили традиционное красочное шествие по центру города

Место встречи изменить нельзя — болельщики вновь собирались на площади Коммунаров. Правда, маленького сквера фанатам стало мало, и они заняли прилегающие улицы. Многие горожане обсуждали, переплюнут ли мексиканцы гостей из Перу, которые несколько дней назад устроили в городе настоящий карнавал. Громкостью песен Мексика точно не уступила. Латиноамериканцы заразительно распевали национальные мотивы и солировали дудками. Да рекорд по массовости, похоже, тоже состоялся. Колонна болельщиков растянулась на несколько кварталов.

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