От армии не убежишь: военкомат нашел уклониста по статье в газете

В заметке говорилось о небывалых спортивных успехах призывника, который не пошел в армию по состоянию здоровья

Эта заметка теперь главная улика в уголовном деле об уклонисте. 24-летний атлет Иван — гордость города и… позор местного военкомата. Ведь там молодой человек известен не спортивными рекордами, а болезнями, якобы не позволяющими ему пойти в армию. Теперь его туда вряд ли возьмут. Даже когда судимость у призывника погашена, отправить служить его могут лишь в исключительных случаях.

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