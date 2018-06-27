Эта заметка теперь главная улика в уголовном деле об уклонисте. 24-летний атлет Иван — гордость города и… позор местного военкомата. Ведь там молодой человек известен не спортивными рекордами, а болезнями, якобы не позволяющими ему пойти в армию. Теперь его туда вряд ли возьмут. Даже когда судимость у призывника погашена, отправить служить его могут лишь в исключительных случаях.
От армии не убежишь: военкомат нашел уклониста по статье в газете
В заметке говорилось о небывалых спортивных успехах призывника, который не пошел в армию по состоянию здоровья
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От армии не убежишь: военкомат нашел уклониста по статье в газете