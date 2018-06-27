Невероятные приключения Хавьера в России: мексиканец попал в полицию

Фанат, прославившийся своей картонной копией, ночью потерялся и попал в отдел МВД

Ночь в полицейском участке Екатеринбурга для Хавьера станет, пожалуй, самым ярким впечатлением от поездки в Россию. Болельщика, прославившегося на весь мир своей картонной копией, подруга неспроста долго не хотела отпускать на чемпионат мира. Едва приехав в страну, он с друзьями пустился во все тяжкие — и в итоге потерялся. Стражи порядка приютили горе-фаната в опорном пункте, а утром — сдали его приятелям, которые далеко не сразу хватились Хавьера. Видимо, привыкли к его копии.

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