Невероятные приключения Хавьера в России: мексиканец попал в полицию

Ночь в полицейском участке Екатеринбурга для Хавьера станет, пожалуй, самым ярким впечатлением от поездки в Россию. Болельщика, прославившегося на весь мир своей картонной копией, подруга неспроста долго не хотела отпускать на чемпионат мира. Едва приехав в страну, он с друзьями пустился во все тяжкие — и в итоге потерялся. Стражи порядка приютили горе-фаната в опорном пункте, а утром — сдали его приятелям, которые далеко не сразу хватились Хавьера. Видимо, привыкли к его копии.