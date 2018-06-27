Екатеринбург глазами журналистов: как выглядит уральская столица со стороны

Репортеры признались, что ехали в Россию с опаской, поэтому были приятно удивлены. Единственное, на что обращают внимание иностранные журналисты — языковой барьер. По их словам, большинство екатеринбуржцев английским не владеют. Поэтому обычная поездка из пункта А в пункт Б превращалась в испытание.