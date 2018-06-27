Екатеринбург глазами журналистов: как выглядит уральская столица со стороны

В дни Чемпионата город посетили сотни представителей ведущих СМИ мира

Репортеры признались, что ехали в Россию с опаской, поэтому были приятно удивлены. Единственное, на что обращают внимание иностранные журналисты — языковой барьер. По их словам, большинство екатеринбуржцев английским не владеют. Поэтому обычная поездка из пункта А в пункт Б превращалась в испытание.

Также в разделе Спорт

Сборная Перу попала в аварию по пути на тренировку
20.06.2018
Сборная Перу попала в аварию по пути на тренировку
Аррива, Перу! Фанаты южноамериканской команды заполонили улицы Екатеринбурга
21.06.2018
Аррива, Перу! Фанаты южноамериканской команды заполонили улицы Екатеринбурга
Уральцы подарили французскому болельщику петуха
19.06.2018
Уральцы подарили французскому болельщику петуха
Слезы поражения: перуанские болельщики расстроены проигрышем в Екатеринбурге
22.06.2018
Слезы поражения: перуанские болельщики расстроены проигрышем в Екатеринбурге
Сегодня
Екатеринбург глазами журналистов: как выглядит уральская столица со стороны