У Екатеринбурга появилась своя гостевая карта

Теперь такие гостевые билеты могут приобрести и туристы, приезжающие на Урал. Сама карта представляет собой универсальный билет во все музеи и галереи города, участвующие в проекте. В частности, по ней гости Екатеринбурга могут сходить на экскурсию или взять на прокат велосипед. Ситипасс называют ключом к городу, который открывает невиданные доселе возможности для путешественников. К тому же, они ощутимо экономят. Впрочем, проект будет интересен и местным жителям, которые смогут по-новому увидеть родной город