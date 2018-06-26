У Екатеринбурга появилась своя гостевая карта

Проект "City PASS" работает во многих мировых столицах, чтобы облегчить жизнь путешественникам

Теперь такие гостевые билеты могут приобрести и туристы, приезжающие на Урал. Сама карта представляет собой универсальный билет во все музеи и галереи города, участвующие в проекте. В частности, по ней гости Екатеринбурга могут сходить на экскурсию или взять на прокат велосипед. Ситипасс называют ключом к городу, который открывает невиданные доселе возможности для путешественников. К тому же, они ощутимо экономят. Впрочем, проект будет интересен и местным жителям, которые смогут по-новому увидеть родной город

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