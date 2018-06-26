Не все потеряно: сборная России имеет шансы победить испанцев

Это еще не катастрофа. Никто не требует, что наша сборная обыгрывала всех подряд. Мечтали, чтобы Россия вышла из группы? — сделано! Что же касается последнего группового матча — так уж сложились обстоятельства. Уругвай — вторая по силе, после Бразилии, команда Южной Америки, с которой команда почти час играла в меньшинстве! После того, как дебютанта чемпионата, воспитанника каменск-уральского футбола Смольникова удалили. После поражения недоброжелатели сразу начали клясть футболистов и тренера. Однако истинные болельщики ребят поддержали.