Не все потеряно: сборная России имеет шансы победить испанцев

За нас — статистика, согласно которой наши соперники по 1/8 ни разу в истории не обыгрывали хозяев чемпионата мира

Это еще не катастрофа. Никто не требует, что наша сборная обыгрывала всех подряд. Мечтали, чтобы Россия вышла из группы? — сделано! Что же касается последнего группового матча — так уж сложились обстоятельства. Уругвай — вторая по силе, после Бразилии, команда Южной Америки, с которой команда почти час играла в меньшинстве! После того, как дебютанта чемпионата, воспитанника каменск-уральского футбола Смольникова удалили. После поражения недоброжелатели сразу начали клясть футболистов и тренера. Однако истинные болельщики ребят поддержали.

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