Hola, Хавьер: в Екатеринбург приехал самый знаменитый болельщик в мире

Фаната, которого не пустила на мундиаль любимая, возили по городам-организаторам чемпионата в виде картонной копии. На футболке фигуры красуется надпись: «Моя старуха меня не отпустила». Правда, когда эта семейная история получила международную огласку, девушка сдалась и дала ему вольную. Теперь мексиканец купается в лучах славы. Где бы он не появлялся, его моментально окружают местные фанаты. К визиту реального персонажа на Урале подготовились. Так, музей военной техники в Верхней Пышме тоже клонировал Хавьера — его копия покаталась на танке и посидела на грузовиках. В музее надеются, что до них доберется и сам болельщик.