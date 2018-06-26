Hola, Хавьер: в Екатеринбург приехал самый знаменитый болельщик в мире

Мексиканец Хавьер прославился тем, что присутствовал на многих играх Чемпионата в виде картонной фигуры

Фаната, которого не пустила на мундиаль любимая, возили по городам-организаторам чемпионата в виде картонной копии. На футболке фигуры красуется надпись: «Моя старуха меня не отпустила». Правда, когда эта семейная история получила международную огласку, девушка сдалась и дала ему вольную. Теперь мексиканец купается в лучах славы. Где бы он не появлялся, его моментально окружают местные фанаты. К визиту реального персонажа на Урале подготовились. Так, музей военной техники в Верхней Пышме тоже клонировал Хавьера — его копия покаталась на танке и посидела на грузовиках. В музее надеются, что до них доберется и сам болельщик.

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Hola, Хавьер: в Екатеринбург приехал самый знаменитый болельщик в мире