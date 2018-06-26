Екатеринбург в желто-зеленых тонах: здесь встретятся сборные Швеции и Мексики

Этой игрой уральская столица завершит участие в Чемпионате мира

В Екатеринбург прибыла самая многочисленная армия фанатов. Согласно официальным цифрам, 52 тысячи болельщиков из Мексики купили билеты на все матчи мундиаля. В городе на три дня даже откроется мобильное консульство этой страны. Настроение болельщиков в широких сомбреро солнечное — их команда является лидером своей группы. Шведской же дружине пока приходится держать удар. Команда из Скандинавии в прошлой игре проиграла немецкой сборной и рискует не выйти в плей-офф.

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Екатеринбург в желто-зеленых тонах: здесь встретятся сборные Швеции и Мексики