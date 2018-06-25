Запрещенный прием: иранские болельщики не давали спать сборной Португалии

Успокаивать громких фанатов пришлось самому Роналду

Чемпионат набирает обороты, на его полях случилось уже несколько сенсаций. Среди них — волевая победа Германии и неожиданный разгром сборной Польши. Пока лишь пять команд, в том числе и Россия, уже пробились в плей-офф. Остальные путевки будут разыграны на этой неделе. И чем ближе развязка, тем выше накал борьбы.

Также в разделе Спорт

Екатеринбуржцы поздравили футболиста Мохаммеда Салаха с днём рождения
15.06.2018
Екатеринбуржцы поздравили футболиста Мохаммеда Салаха с днём рождения
Сборная Перу попала в аварию по пути на тренировку
20.06.2018
Сборная Перу попала в аварию по пути на тренировку
Удивительные исходы матчей чемпионата в рубрике «Футбольный обзор»
19.06.2018
Удивительные исходы матчей чемпионата в рубрике «Футбольный обзор»
Россия может не выйти в плей-офф
20.06.2018
Россия может не выйти в плей-офф
Вчера
Запрещенный прием: иранские болельщики не давали спать сборной Португалии