Срываем маски: каким был Казанова до того, как стать жестоким соблазнителем?

о премьеры — всего пара прогонов, но режиссер продолжает вносить изменения в спектакль. По бродвейской системе, этот мюзикл поставлен всего за 6 недель. За два часа на сцене Джакомо Казанова полностью меняется — из пылкого юноши превращается в беспощадного сердцееда. Встретив свое альтер-эго в женском обличии, молодой человек влюбляется в авантюристку. Но после короткой любви наступает неизбежная разлука. Кстати, страдать приходится и исполнительницам женских ролей: тугие корсеты, высокие парики и бесконечные кринолины. Все, чтобы воссоздать атмосферу венецианского карнавала и роскошного стиля рококо.