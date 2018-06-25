Срываем маски: каким был Казанова до того, как стать жестоким соблазнителем?

Предыстория любовных похождений главного ловеласа Италии — в новом мюзикле

о премьеры — всего пара прогонов, но режиссер продолжает вносить изменения в спектакль. По бродвейской системе, этот мюзикл поставлен всего за 6 недель. За два часа на сцене Джакомо Казанова полностью меняется — из пылкого юноши превращается в беспощадного сердцееда. Встретив свое альтер-эго в женском обличии, молодой человек влюбляется в авантюристку. Но после короткой любви наступает неизбежная разлука. Кстати, страдать приходится и исполнительницам женских ролей: тугие корсеты, высокие парики и бесконечные кринолины. Все, чтобы воссоздать атмосферу венецианского карнавала и роскошного стиля рококо.

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