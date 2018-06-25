Нет Манту – нет школы: ученика отстранили от уроков из-за отсутствия теста на туберкулёз

Мама подала в суд на учебное заведение, считая, что сына лишили места за партой незаконно

Мальчик перешел на домашнее обучение, а его мама — в наступление. Ведь то, что ребенок здоров, семья подтвердила. Просто вместо широко известной прививки — реакции Манту -мальчику провели другую диагностику

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Нет Манту – нет школы: ученика отстранили от уроков из-за отсутствия теста на туберкулёз