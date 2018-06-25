Лиза Монеточка в Екатеринбурге

Лиза Монеточка, которая всего год назад укатила покорять столицу, приехала в Екатеринбург, чтобы дать эксклюзивный концерт. Совсем как большая. Взлет к музыкальным вершинам был стремительным. Её новой пластинке «Раскраски для взрослых» всего месяц, а Лиза уже побывала у Урганта, спела для селебрити на «Кинотавре» и объездила с концертами полстраны.