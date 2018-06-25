Лиза Монеточка в Екатеринбурге

Монеточка без купюр: триумфальное возвращение певицы в родной город

Лиза Монеточка, которая всего год назад укатила покорять столицу, приехала в Екатеринбург, чтобы дать эксклюзивный концерт. Совсем как большая. Взлет к музыкальным вершинам был стремительным. Её новой пластинке «Раскраски для взрослых» всего месяц, а Лиза уже побывала у Урганта, спела для селебрити на «Кинотавре» и объездила с концертами полстраны.

Также в разделе Культпросвет

Капремонт хуже вандалов: участники «Стенограффии» переживают за работы
19.06.2018
Капремонт хуже вандалов: участники «Стенограффии» переживают за работы
Все уральские сувениры в одном месте: в центре Екатеринбурга открылась ярмарка мастеров
18.06.2018
Все уральские сувениры в одном месте: в центре Екатеринбурга открылась ярмарка мастеров
Ксения Собчак презентовала горожанам документальную ленту про своего отца
18.06.2018
Ксения Собчак презентовала горожанам документальную ленту про своего отца
В екатеринбуржском клубе историков подготовили навигацию по былым временам
20.06.2018
В екатеринбуржском клубе историков подготовили навигацию по былым временам
Вчера
Лиза Монеточка в Екатеринбурге