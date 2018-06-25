Как создать хит? В Екатеринбурге заработал первый в России лагерь для музыкантов

В музыкальном лагере участникам объясняет не только, как создавать музыку с нуля, но и продвигать ее в массы. По истечение 6 дней выпускники выступят «Уральской Ночью Музыки» на специальной сцене. На фестивале выступят музыканты из 20 стран. Ночь объединит разные стили и совершенно разных людей. И эта «палитра» — основное достижение фестиваля. В таких творческих спорах, считают участники, рождается если не истина, то уж точно по-настоящему хорошая музыка