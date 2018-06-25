Африканская страсть против самурайского хладнокровия: в Екатеринбурге встретились сборные Японии и Сенегала

Сам матч закончился ничьей, однако, в противостоянии болельщиков сила явно была на стороне Сенегала

Екатеринбург пережил один из самых эмоциональных, упорных и результативных матчей группового турнира. Япония и Сенегал бились за лидерство в группе "H". Матч закончился со счетом 2:2. С трибун «Екатеринбург Арены» за этой игрой наблюдала почетный председатель японской ассоциации футбола, принцесса Хисако Такамада, а болельщики сборных устроили одно из самых красочных шествий по улицам Екатеринбурга

Также в разделе Спорт

Уральцы подарили французскому болельщику петуха
19.06.2018
Уральцы подарили французскому болельщику петуха
Екатеринбург встречает вторую волну болельщиков Чемпионата мира по футболу
19.06.2018
Екатеринбург встречает вторую волну болельщиков Чемпионата мира по футболу
Сборная Перу попала в аварию по пути на тренировку
20.06.2018
Сборная Перу попала в аварию по пути на тренировку
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира
14.06.2018
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира
Вчера
Африканская страсть против самурайского хладнокровия: в Екатеринбурге встретились сборные Японии и Сенегала