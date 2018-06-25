Африканская страсть против самурайского хладнокровия: в Екатеринбурге встретились сборные Японии и Сенегала

Екатеринбург пережил один из самых эмоциональных, упорных и результативных матчей группового турнира. Япония и Сенегал бились за лидерство в группе "H". Матч закончился со счетом 2:2. С трибун «Екатеринбург Арены» за этой игрой наблюдала почетный председатель японской ассоциации футбола, принцесса Хисако Такамада, а болельщики сборных устроили одно из самых красочных шествий по улицам Екатеринбурга