Слезы поражения: перуанские болельщики расстроены проигрышем в Екатеринбурге

Утешая себя, фанаты замечают, уже само участие в чемпионате мира для сборной Перу огромный успех. Поэтому поддержать команду на другой край света — в Россию — отправились 45 тысяч болельщиков. Многие потратили на это все свои сбережения. Мечта увидеть сборную в плей-офф разбилась в Екатеринбурге. На улицах после игры было непривычно тихо. Зато горожанам, наконец, удалось услышать европейских болельщиков. Французы, которые явно в меньшинстве, с удовольствием фотографировались с прохожими и радовались победе.