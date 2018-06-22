Серебряный нож и молитвенник из Оксфорда: детям показали набор охотника за вампирами

На выставке представлены 1 300 экземпляров, начиная с образцов 14 века. Среди них и королевское оружие, и первый в мире серийный пистолет-пулемет, и офицерский револьвер-кинжал, и даже личный подарок императора Наполеона 3-го графу де Мартену – пара капсюльных пистолетов. Есть и кольцо-револьвер, который когда-то называли оружием роковых женщин. Его пуля начинялась ядом.