Серебряный нож и молитвенник из Оксфорда: детям показали набор охотника за вампирами

Оружие, которое использовали во Франции в 18 веке, выставлено в Музее исторического оружия в Екатеринбурге

На выставке представлены 1 300 экземпляров, начиная с образцов 14 века. Среди них и королевское оружие, и первый в мире серийный пистолет-пулемет, и офицерский револьвер-кинжал, и даже личный подарок императора Наполеона 3-го графу де Мартену – пара капсюльных пистолетов. Есть и кольцо-револьвер, который когда-то называли оружием роковых женщин. Его пуля начинялась ядом.

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Серебряный нож и молитвенник из Оксфорда: детям показали набор охотника за вампирами