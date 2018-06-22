Сборную России заподозрили в употреблении допинга

Успехи сборной России не всем пришлись по душе. В победах нашей команды уже ищут подвох злопыхатели. По их словам, русские будто нечестно побеждают. В ФИФА последовал запрос: достаточно ли допинг-тестов взяли у россиян. Однако международная федерация дала любопытным от ворот поворот. Во время соревнований такие комментарии невозможны. Еще один жалобщик — глава египетской федерации футбола. Хани Абу-Рида заявил, что официально оспорит судейство в матче с Россией. По его мнению, арбитр не назначил явный пенальти в ворота россиян, а также якобы просмотрел толчок Ахмеда Фатхи, который поразил свои ворота. Однако чем бы не окончилось расследование, результат игры останется неизменным.