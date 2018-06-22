Сам себе судья: многодетная мать просит посадить ее тюрьму за махинации с материнским капиталом

Детали аферы многодетная мать описала в заявлении в районную прокуратуру и продублировала в местной газете. По словам женщины, она это делает для того, чтобы оставить бывшего мужа без доли в квартире. Мама раскаивается в случившемся и готова понести наказание. Трое ее детей, 12,8 и 1 года отроду, будут жить с бабушкой.