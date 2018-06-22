Детали аферы многодетная мать описала в заявлении в районную прокуратуру и продублировала в местной газете. По словам женщины, она это делает для того, чтобы оставить бывшего мужа без доли в квартире. Мама раскаивается в случившемся и готова понести наказание. Трое ее детей, 12,8 и 1 года отроду, будут жить с бабушкой.
Сам себе судья: многодетная мать просит посадить ее тюрьму за махинации с материнским капиталом
Она оформила фиктивный договор купли-продажи на квартиру матери, а полученные деньги потратила на погашение кредитов.
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