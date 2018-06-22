Помним, скорбим: в Екатеринбурге вспоминают героев Великой отечественной войны

С того страшного утра 22 июня прошло уже 77 лет. Но звуки сирен, которые раздаются в городе, пугают до сих пор. Для свидетелей тех событий они символизируют ужасы войны, а для современников звучат как напоминание о недопустимости ее повторения. Сколько миллионов жизней унесла Великая отечественная, не могут подсчитать до сих пор. Поэтому важно помнить о тех страшных годах. Это дает шанс на будущее без трагедий.